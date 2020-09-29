جريت وول تكشف عن سيارة اختبارية مستقبلية بإبداع مصمم لاندروفر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جريت وول عن سيارة اختبارية مستقبلية مثيرة للاهتمام تحمل اسم Futurist في معرض بكين للسيارات 2020، حيث تُمهد لسيارة سيدان كهربائية فاخرة بتصميم كلاسيكي قد تقوم جريت وول أو هافال أو واي أو أورا بإنتاجها أو لا.

كما يُمكننا التخمين الآن، فإن تقديم هذه السيارة تحت علامة واي التجارية سيكون منطقياً، لأننا نتحدث عن سيارة فاخرة، ومع ذلك، فإن كونها سيارة كهربائية يجعلها ملائمة لعلامة أورا التجارية، كما هو الحال مع تصميمها القديم.

يبدو التصميم كلاسيكياً إلى حد كبير، ومن المحتمل أن يكون اسم Futurist هو إشارة إلى محركها الكهربائي بالكامل، في حين يظهر أن تصميم السيارة مستوحى من سيارات شهيرة مثل بي ام دبليو 2002، في حين تُشبه الواجهة الأمامية سيارة فورد موستنج.

تتميز السيارة الاختبارية بخطوط أنيقة وتفاصيل مذهلة مثل كاميرات الرؤية الخلفية الصغيرة المطلية بالكروم، ومصابيح الضباب المستديرة التي تذكرنا سيارة ميني كوبر، والجنوط الرياضية، بالإضافة إلى أبواب عكسية ذات نوافذ بدون إطار ومقابض منبثقة وغياب أعمدة B.

في الداخل، تبدو السيارة كلاسيكية ومستقبلية في آن واحد، حيث تحصل على عجلة قيادة كبيرة ثلاثية الأضلاع، مع أزرار لمسية وأزرار للتحكم في المناخ في الوسط، ولوحة عدادات رقمية مستديرة، وشاشة عريضة، كما توجد أربعة مقاعد مع مساند رأس مدمجة مفصورة بكونسول وسطي طويل مع وحدة تحكم زجاجية شفافة تعمل باللمس.

وفقاً للتقارير، فقد أشرف على تصميم السيارة مصمم لاندروفر السابق فيل سيمونز، والذي صمم أيضاً هافال بيج دوج الـ SUV الأنيقة، وتقول جريت وول أن Futurist تستند على منصة Lemon الجديدة الخاصة بها، والتي يُمكنها أن تسوعب محركات تقليدية وهجينة بالقابس وكهربائية بالكامل وخلايا الوقود الهيدروجينية.

وفي السيارة الاختبارية، تحصل السيارة على محرك كهربائي بالكامل مع بطارية خالية من الكوبالت بنطاق يبلغ 700 كم لكل شحنة، كما تتميز السيارة الاختبارية بنظام قيادة ذاتي من المستوى الثالث والقدرة على التحكم الصوتي بأنظمتها الداخلية.

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