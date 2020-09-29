جيب كومباس 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ جيب كومباس 2022 فيس ليفت أثناء اختبارها بتمويهات على كامل جسدها خاصة على واجهتها الأمامية، والتي بالرغم من ذلك فلا نتوقع أن نرى اختلافات كبيرة، حيث ستحصل على شبك جيب الشهير ذي السبع شرائح، رغم أن حجمها قد يزداد قليلاً.

تكشف أحدث اللقطات التجسسية حصول السيارة على مصابيح أمامية جديدة أضيق، ويُتوقع أن تحصل على مصد محدث أيضاً، وفي الخلف، لم تقم الشركة بإضافة تمويهات كثيفة، مما يشير إلى أن التغييرات في الخلف لن تكون كبيرة، حيث يُمكننا رؤية المصابيح الخلفية المعاد تشكيلها، بينما ستعمل التغييرات الخلفية على تمييز الطراز المحدث عن الموديل الحالي.

Advertisements

يُذكر أن مقصورة السيارة ظهرت في لقطات تجسسية قديمة، وإن كانت الصور ملتقطة من مسافة بعيدة، إلا أنها كانت كافية لأن نرى شاشة النظام الترفيهي الجديدة التي تشبه الكمبيوتر اللوحي أعلى لوحة القيادة، والتي تختلف تماماً عن الموديل الحالي، ونتوقع حصولها على مقصورة محسنة مع أدوات تحكم يدوية أقل، وتحت غطاء المحرك نتوقع أن تنتقل خيارات المحرك الحالية إلى السيارة الجديدة.

في الختام، نتوقع أن يتم الكشف عن الـ SUV المدمجة المحدثة في وقت ما من العام المقبل، على الأرجح في الربع الأول، على أن تصل إلى الأسواق كموديل 2022.