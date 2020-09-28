الخليج 365الثلاثاء 2020/9/29 01:31 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تواصل شركة "فولكسفاجن" للسيارات تنفيذ خططها التوسعية الرامية إلى تمكين "التنقل الكهربائي" على مستوى العالم، وخصصت ميزانيات ضخمة لهذا الغرض.
قدمت فورد موتور، التي تشغل مصنعين للسيارات في ألمانيا، طلبا للحصول على ضمانات قروض ألمانية قدرها 500 مليون يورو (582 مليون دولار) بهدف تخفيف تأثير جائحة فيروس كورونا.
كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية لتصنيع السيارات، النقاب عن نسخ M من الفئتين الثالثة والرابعة والمقرر طرحها بالأسواق في مارس/آذار 2021 بسعر يبدأ من 82 ألف يورو.
أزاحت الشركة الصينية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية (Xpeng) المدعومة من مجموعة علي بابا (Alibaba) الستار عن أول مركبة في سلسلة من المركبات الطائرة الكهربائية التي قالت الشركة الناشئة إنها تطورها، خلال معرض بكين للسيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات..مفاجأة فولكسفاجن وأول طائرة كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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