تقرير: كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً ستظهر بهذا الموعد

الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير جديد من مدونة السيارات الكورية أن الكشف عن الجيل الخامس من كيا سبورتاج 2022 الجديد كلياً سيظهر للمرة الأولى في أبريل 2021، ويأتي ذلك التقرير بعد أسبوعين تقريباً من العرض العالمي الأول لهيونداي توسان الجديدة كلياً، والتي تبدو أكثر جرأة من ذي قبل.

يُقال إن الجيل الجديد يستخدم الاسم الرمزي NQ5، ويتبني تصميم جديد كلياً سيتم التمهيد له بواسطة سيارة اختبارية، وهو أمر ليس مفاجئ حيث فعلت هيونداي الشيء ذاته مع توسان الجديدة عندما كشفت عن Vision T الاختبارية في نوفمبر 2019 قبل طرح الإصدار الإنتاجي في 14 سبتمبر.

يقول التقرير أن كيا اضطرت إلى تأجيل الكشف عن سيارتها لعملها على تطوير قاعدة العجلات لتحصل السيارة على مساحة خلفية أكبر، ويُخبرنا المنطق أن العديد من القطع الميكانيكية سيتم استعارتها من توسان الجديدة، لذا يُتوقع أن تستمد قوتها من محركات بنزين وديزل سعة 1.6 لتر بدفع أمامي وكلي بالإضافة إلى محرك هجين معتدل بقوة تتراوح من 190 حصان إلى 261 حصان.

في الختام، يُذكر أن سبورتاج الجديدة كلياً ظهرت في لقطات تجسسية في وقت سابق، لكنها كانت مموهة بشدة، ونأمل أن نرى المزيد من اللقطات التجسسية لها بتمويهات أقل للتعرف عليها قبل الكشف عنها رسمياً.

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