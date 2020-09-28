تويوتا جي آر هايلكس قادمة لمنافسة فورد رينجر رابتر

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت شائعات عن قيام تويوتا بتطوير نسخة عالية الاداء من هايلكس في وقت مبكر من عام 2018 عندما تم الكشف عن هايلكس GR-S في البرازيل، وتم تأكيد هذه الشائعات في وقت مبكر من هذا العام عندما سجلت الشركة علامة جي ار هايلكس التجارية.

كانت هناك العديد من المعلومات المثيرة حول هايلكس والتي تُؤهلها لأن تصبح منافساً لفورد رينجر رابتر القادمة، حيث ستحصل رينجر رابتور على جيل جديد كلياً، مما يجعل المنافسة في هذا القطاع تشتعل إلى أقصى حد.

تقول التقارير أن جي آر هايلكس قادمة بالفعل، لكنها لن تكون ضمن تشكيلة الجيل الحالي من البيك اب متوسطة الحجم، لذا يُتوقع أن تصل جي آر هايلكس بعد عام 2023 عند طرح الجيل التالي من هايلكس.

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من حيث القوة، يُتوقع أن تحصل جي آر هايلكس على محرك ديزل V6 الجديد سعة 3.3 لتر المُستخدم في لاندكروزر، مما يمنحها قوة أكبر من 268 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تحديثات ميكانيكية أخرى.

من جانبها، تقول التقارير أن رينجر رابتر القادمة ستحصل على قوتها من محرك ديزل V6 سعة 3 لتر بقوة 255 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران المستخدم في F-150.

في الختام، كل هذه مجرد تكهنات حتى الآن، لكن الجيد في الأمر أن هذا القطاع يستعد لاستقبال سيارتين جديدتين في الاعوام القليلة المقبلة بأداء قوي.