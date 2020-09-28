شاهد تدشين بيك اب صينية تشبه فورد F-150

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الخليج ٣٦٥ نت – فوتون هي علامة تجارية تابعة لشركة بايك، وهي تُصنع سيارات تجارية وحافلات وشاحنات وغيرهم، وها هي تكشف عن جنرال G9 بيك اب الجديدة المثيرة للجدل، لأنها تبدو مشابهة بشكل كبير لفورد F-150.
بيك اب فوتون الجديدة هي بيك اب كبيرة بغمارتين تستهدف المنافسة في الجزء العلوي من سوق سيارات البيك اب المحلي، وللأسف لم تُحضر فوتون إصدار مولان الوردي إلى المعرض، ونأمل أن نراه لاحقاً، لكنهم أحضروا سيارة باللون الأحمر الناري ونسخة أخرى سوداء مزودة بملحقات عدة.
يبدو اللون الأحمر رائعاً على السيارات، مع شارات 4X4 على الرفارف الخلفية، وأقواس عجلات سوداء كبيرة، في حين تم الكشف عن السيارة مع مجموعة من الممثلين الذين يرتدون أزياء العصور الوسطى في عرض أنيق.
تستمد السيارة قوتها من عدة خيارات من المحركات، وهي ديزل تيربو سعة 2 لتر وديزل تيربو سعة 2.5 لتر وبنزين تيربو سعة 2 لتر، وهذا الأخير يحصل على قوة 238 حصان و390 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع كُلي.
في الختام، سيتم إطلاق فوتون جنرال G9 في السوق الصيني في أكتوبر المقبل، وسيبدأ سعرها من 129,800 يوان صيني أي ما يعادل 71,400 ريال.
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