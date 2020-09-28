دراسة: 35% من مشتري السيارات المستعملة يتعرضون للغش

الخليج ٣٦٥ نت – كشف موقع “AA Cars” المتخصص في البحث ومقارنات السيارات عن دراسة حديثة رصدت المشاكل التي تواجه عملاء أسواق السيارات المستعملة، وتبين من خلال الدراسة تعرض نحو 35% من المشترين إلى عمليات نصب وتضليل من قبل بائعين السيارات!

أرجعت الدراسة غالبية عمليات الغش التي يتعرض لها المشترين في الأسواق إلى عدم تمتعهم بالخبرة اللازمة لتقييم السيارات المستعملة واكتشاف ما بها من عيوب ومشاكل فنية.

وأشارت الدراسة إلى أن 23% من مشتري السيارات المستعملة يكتشفوا بعد الشراء أن السيارة بها العديد من المشاكل والأعطال الميكانيكية، في حين يري 11٪ أن سياراتهم قد تعرضت لحادث على الأقل ولم يخبرهم البائع بذلك.

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واستنادًا إلى نتائج الدراسة، وجه الموقع الأمريكي عدد من النصائح الهامة للأشخاص المقبلين على الشراء من أسواق السيارات المستعملة يجب اتباعها لعدم الوقوع فريسة لعمليات النصب والتضليل، وهي ما يلي:

– ضرورة مراجعة حالة السيارة المستعملة، وما إذا كانت قد تعرضت في السابق إلى حادث تصادم.

– التأكد من أوراق السيارة لتفادي شراء سيارة قد تكون مسروقة أو تم الإبلاغ عنها، أو أن تكون مباعة بتمويل بنكي ولا يزال بها أقساط شهرية.

– إجراء الفحص الفنى الشامل قبل إتمام عملية الشراء والاستعانة بأحد المختصين.