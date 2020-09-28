شيفروليه تاهو 2020 أحدث المنضمين لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها الدائم لتحديث أسطولها وتوفير خيارات متنوعة لعملائها، قامت الوفاق لتأجير السيارات بضم شفروليه تاهو 2020، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيارة.

الخارجية

تأتي تاهو 2020 مع تصميم هجومي يتسم بالفخامة والقوة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المصابيح الأمامية كبيرة الحجم والمدمجة مع شبك أمامي ضخم محاط بالكروم الأسود، بجانب صدام أمامي كبير وغطاء محرك مرتفع ليعطي السيارة مظهر مهيب، أما في الخلف فنلاحظ وجود مصابيح LED رأسية مع صدام خلفي كبير ومصابيح ضباب خلفية مدمجة به.

الداخلية

تتميز المقصورة بكسوة جلدية فاخرة وكونسول وسطي أنيق، مع العديد من عوامل الرفاهية والراحة مثل شاشة ترفيه لمسية 8 إنش والتي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة والأوامر الصوتية، بجانب مكيف ثلاثي المناطق ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات تدعم التبريد والتدفئة إضافة لفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي فاخر ذو 10 سماعات.

الأمان

تقدم تاهو 2020 مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان المختلفة التي تشتمل على مثبت السرعة المتكيف، مصابيح أمامية متكيف، مساعد البقاء في المسار، مراقب مستوى انتباه السائق، التخفيف من خطر الاصطدامات، الركن الأوتوماتيكي، الكبح التلقائي في حالة الطوارئ ورصد البقعة العمياء ومراقب ضغط الإطارات، بالإضافة إلى 7 وسائد هوائية.

المحرك

Advertisements

تعتمد الاس يو في المميزة على محرك 8 سلندر سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

هذا ويمكنك تأجير شفروليه تاهو 2020 عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، علماً بأن الشركة تتيح خدمة الصيانة المتنقلة بأنحاء المملكة ما يوفر لك الأمان والمساعدة اللازمة أينما كنت.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور