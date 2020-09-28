جاك تكشف عن شوايلينج T9 بيك اب رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جاك عن شوايلينج T9 بيك اب رسمياً في معرض بكين للسيارات 2020، حيث أن ترجمة كلمة شوايلينج هي “وسيم”، وتتميز السيارة بتصميم جريء ومختلف.

بالحديث عن التصميم، فقد حصلت السيارة على شبك رمادي كبير مع ثلاثة مصابيح على كل جانب من جوانبه، المصباح الأوسط هو المصباح الرئيسي، في حين أن غطاء المحرك يمتلك تصميماً جميلاً، بالإضافة إلى نوافذ جانبية كبيرة إلى حد ما.

تستمد السيارة قوتها من محرك ديزل تيربو سعة 2 لتر بقوة 150 حصان، أو محرك ديزل تيربو سعة 2.5 لتر بقوة 190 حصان بنظام دفع كلي، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي بست سرعات، في حين أن أبعاد السيارة 5620/1965/1920 لـ الطول/العرض/الارتفاع على الترتيب، وقاعدة العجلات تأتي بطول 3400 مم، في حين أن أبعاد الصندوق الخلفي هي 1810/1590/470.

بالدخول إلى المقصورة، ستلاحظ تصميمها الأنيق مع شاشة لمسية كبيرة جداً وعجلة قيادة كبيرة، كما تمتلك المقصورة لمسات خشبية أنيقة، ومقاعد جلدية، في حين عرضت جاك نسخة واحدة بالمعرض باللون الأحمر مع شعار جاك أحمر كبير، كما أن النسخة المعروضة محملة بملحقات إضافية مثل رف السقف وعجلة احتياطية في الخلف.

في الختام، ستُتاح جاك شوايلينج T9 في السوق الصيني في أواخر هذا العام، ولا توجد معلومات بعد عن الأسواق الأخرى التي ستتاح فيها السيارة.

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