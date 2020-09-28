لماذا اختفت مصابيح الضباب من السيارات الفاخرة الحديثة؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التقني الكبير في صناعة السيارات خلال الأعوام الأخيرة، بدأت كثير من التقنيات والأجزاء في الاختفاء من السيارات على الرغم من اعتقادنا بأهميتها، وتتضمن مفاتيح تشغيل المحرك التقليدية، الإطارات الاحتياطية في بعض السيارات، مطفأة السجائر، وغيرها، وكان أحدث ما بدأت السيارات الحديثة في التخلي عنه هو مصابيح الضباب، فما السبب؟

حيث بدأت عدة شركات صناعة السيارات الفاخرة مؤخراً في التخلي عن مصابيح الضباب في عدد من أحدث موديلاتها، ومن هذه الشركات مرسيدس وكاديلاك ولينكون وأودي، ومن المحتمل أن تطول هذه الظاهرة جميع طرازات السيارات الاقتصادية والشعبية والبيك آب لاحقاً.

ووفقاً لخبراء السيارات فإن هذه الشركات تزود مصابيح سياراتها الحديثة بأحدث التقنيات المتطورة التي تمكنها من إضاءة الطريق في مختلف الظروف المناخية، وهو ما جعل من وجود مصابيح ضباب منفصلة أمر غير ضروري.

كما أن مصابيح الضباب لا يتم اختبارها من قبل هيئات الاختبارات المختلفة حول العالم، خاصة أن مصابيح الضباب تعتبر معدات تكميلية وليست أساسية.

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ولقد اعترض بعض الخبراء على عدم وجود مصابيح الضباب في السيارات، وذلك لأن الضباب من أبرز أسباب كثير من الحوادث حول العالم، وهو ما قد تساهم مصابيح الضباب في تقليله.

حيث أن المصابيح الأمامية عالية القدرة مصممة للرؤية لمسافات طويلة، إلا أن أشعة أضواؤها ترتد عبر الرطوبة الموجودة داخل الضباب، بالإضافة إلى أن المصابيح منخفضة القدرة تقلل من قدرة رؤية السائق في الوقت نفسه.

وهنا كانت فائدة مصابيح الضباب في كونها أقرب للأرض وقادرة على إضاءة الطريق أسفل الضباب كي لا يرتد ضوئها عبر الرطوبة في الجو، لكن كانت المشكلة أن مصابيح الضباب لا تظهر فائدتها الكاملة إلا عند القيادة على السرعات البطيئة.