الأردن يشدد على أهمية حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا سلميا المزيد

شدد الأردن، الإثنين، على أهمية حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا سلميا.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، إنها تتابع بقلق تطورات الأحداث بين أذربيجان وأرمينيا، في إقليم ناجورنو قره باغ

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، أهمية التهدئة وضبط النفس ووقف إطلاق النار، وحل النزاع سياسياً وبالطرق السلمية عبر المفاوضات.

كما شدد على ضرورة الحل وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة، معربا عن أسفه لسقوط عدد من الضحايا.

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وأمس الأحد، انزلقت الأوضاع في منطقة القوقاز على نحو ينذر باندلاع حرب إقليمية مع اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

واندلعت اشتباكات بين قوات أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناجورنو قره باغ، الواقع داخل أذربيجان ولكن يديره منحدرون من أصل أرميني، ما أثار مخاوف بشأن عدم الاستقرار في جنوب القوقاز، وهو ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

ودخلت تركيا على خط الأزمة بإذكاء النار بين البلدين، حيث وجهت انتقادات حادة لأرمينيا بعد وقوع اشتباكات بين قوات البلدين.

والاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية.