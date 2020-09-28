سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الإثنين، لدى جميع البنوك، مقارنة بأسعار الأمس، وسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.



وأظهرت شاشات التداول 3 أسعار مختلفة لصرف الدولار في تعاملات اليوم، وتراجع الفرق بين أقل وأكبر سعر لنحو قرشين.

كما استقر سعر صرف الدولار بحسب شاشات التداول لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 15.69 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

ويوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19".



ووفقا للقرار، يصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.25%.

ولكن هل القرار يستهدف وقف صعود الجنيه؟، كتب محلل مؤسسة كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانتون أن "البنك المركزي يريد أن يقاوم الارتفاع الأخير للجنيه المصري"، مشيرا إلى ارتفاع الجنيه أمام الدولار بنسبة 1% منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك.

ويتوقع البنك المركزي أن يبقى التضخم عند النطاق الأدنى الذي يستهدفه وهو 6% إلى 12%، وفقا للبيان الصادرر عنه.

وقالت بلتون المالية في مذكرة بحثية يوم الخميس إن السيولة الأجنبية "مستقرة نسبيا".



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وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 11% على عكس التوقعات، مما ساعد في دعم السيولة الأجنبية رغم انخفاض عائدات السياحة والصادرات.

أقل سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول لدى بنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، أقل سعر صرف للدولار اليوم الإثنين، عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك: قناة السويس، ومصر، والإسكندرية.

السعر المهيمن في 17 بنكا

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي لدى 17 بنكا عاملا في مصر مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، وهي: كريدي إجريكول، والتنمية الصناعية، والمصري لتنمية الصادرات، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، والأهلي الكويتي- مصر، والمصرف العربي الدولي، والكويت الوطني، وعودة، والأهلي اليوناني، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وبلوم مصر، ومصر إيران للتنمية، والمشرق، والبركة.

أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدولار في السوق المصرية عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي على شاشات البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات الأحد، مستوى 18.23 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، مستوى 20.01 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية، صباح الأحد، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في السوق الرسمية 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى 48.84 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.