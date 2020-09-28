الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت إدارة المرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لإحدى المتابعات بشان طريقة تغيير الاسم في رخصة القيادة. حيث وجهّت متابعة استفساراً يتضمن أنها قامت بتغيير اسمها واستخرجت بطاقة أحوال بالاسم الجديد، فكيف تغير اسمها في رخصة القيادة؟، وجاء ردّ إدارة المرور ليوضح بأنه يتم تقديم طلب بذلك إلى مدرسة القيادة: “تفضّل بمراجعة مدرسة القيادة والتقدم بطلبك”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طريقة تغيير الاسم في رخصة القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.