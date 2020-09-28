عقوبة على عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية!

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي الدراجات الآلية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية. وأوضحت إدارة المرور عبر تويتر أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تتراوح قيمة غرامتها المالية بين “1,000- 2,000” ريال سعودي، وشددت على ضرورة الإلتزام بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية؛ لسلامة قائدها وتجنّب الحوادث.

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