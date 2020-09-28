ديتر زيتشه: قررت عدم العودة إلى مرسيدس لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – صرح ديتر زيتشه في مقابلة صحفية أخيرة أنه لن يكون رئيس المجلس الإشرافي في شركة دايملر المالكة لمرسيدس كما كان مقرراً.

زيتشه استقال مؤخراً من منصبه كالمدير التنفيذي لدايملر، وقد كان من المقرر له أن يكون رئيس المجلس الإشرافي، ولكنه سيرفض المنصب لخلافات بينه وبين بعض التنفيذيين.

وصرح زيتشه: “الحقيقة أنه بعد 40 عاماً من العمل، البعض هنا لا يقدرني بل يعتبرني عبئاً على الشركة.. أنا لست بحاجة لكل هذا”.

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