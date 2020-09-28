مليارات فولكسفاجن في الصين.. مشروع ضخم يغير خريطة سوق السيارات

تواصل شركة "فولكسفاجن" للسيارات تنفيذ خططها التوسعية الرامية إلى تمكين "التنقل الكهربائي" على مستوى العالم، وخصصت ميزانيات ضخمة لهذا الغرض.

ورصدت الشركة الألمانية 15 مليار يورو (17.47 مليار دولار) لتنفيذ مشروعات في مجال "التنقل الكهربائي" بالصين.

وقالت فولكسفاجن إنها تعتزم استثمار هذا المبلغ في الصين في الفترة بين 2020 حتى 2024 في مشروعاتها المشتركة مع الجانب الصيني في مجال التوسع في التنقل الكهربائي.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاجن هربرت ديس، في تصريحات له بالعاصمة بكين، إن فولكسفاجن ستواصل دفع التحول قدما، وأنها عازمة على إنتاج 15 موديلا كهربائيا جديدا محليا بحلول عام 2025.





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ومن المنتظر أن تصل نسبة السيارات الكهربائية الخالصة في مجموعة منتجات السيارات في الصين إلى نحو 35% بحلول عام 2025.

وذكرت بكين أنها تعتزم توسيع نطاق هذه السيارات الكهربائية بما يصل إلى 5 موديلات جديدة.

وأكدت فولكسفاجن، أن مبلغ الـ15 مليار يورو يأتي كإضافة على استثمارات بقيمة 33 مليار يورو كانت الشركة أعلنت عنها في إطار استراتيجيتها للتحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2024.

وفي نهاية عام 2019 أعلنت شركة فولكسفاجن اعتزامها إنتاج 1.5 مليون سيارة كهربائية في الصين في عام 2025 بالتعاون مع شركاء مشاريعها المشتركة الصينية، وستصل الطاقة الإنتاجية مع بدء حركة الإنتاج في مصنعي انتينج وفوشان إلى 600 ألف سيارة سنويا.

وتسعى فولكس فاجن إلى الاستحواذ على 26% من أسهم شركة جوشن هاي تك للبطاريات وذلك لتغطية حاجتها المقدرة لسعة البطاريات بـ150 جيجاواط ساعة في عام 2025.