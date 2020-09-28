بي ام دبليو تدفع 68 مليون ريال لتسوية اتهامات بتزييف أرقام مبيعاتها

الخليج ٣٦٥ نت – دفعت بي ام دبليو 18 مليون دولار (68 مليون ريال) في الولايات المتحدة لتسوية اتهامات رسمية بتزييف أرقام مبيعاتها لخمسة أعوام. السلطات الأمريكية اتهمت بي ام دبليو بالتلاعب بأرقام المبيعات بين 2015 و2019 لدعم أسهمها في البورصة والحفاظ على مكانتها السوقية المتفوقة على منافسيها في الفئة الفاخرة. بي ام دبليو وافقت على التسوية بدون نفي الاتهامات أو تأكيدها.

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