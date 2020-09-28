كتب: باسل الحلواني
أزاحت شركة صناعة السيارات الإنجليزية لاند روفر ، الستار عن الموديل الجديد من سيارتها Range Rover Velar، والذي شهد تعديلات شاملة على نظام الدفع، بالإضافة إلى طرح نسخة هجينة Plug-in منه.
وزود الموديل الجديد من السيارة بمحرك جديد سداسي الأسطوانات، على شكل مستقيم مع تقنية الدفع الهجين المعتدلونسخة بنظام الدفع الهجين Plug-in، ويولد النظام الهجين بالنسخة Velar P400e قوة 404 حصان، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.4 ثانية، فضلا عن بلوغ مدى السير 61 كلم، وذلك بفضل البطارية سعة 17.1 كيلووات ساعة.
وينضم لبرنامج الدفع محركان بنزين وديزل جديدان سعة
ولم تشهد ملامح السيارة الخارجية أية تعديلات، غير توفير ألوان طلاء جديدة، وبعض التحسينات على المقصورة الداخلية، والمقود متعدد الوظائف ونظام الملتيميديا، ومن المقرر أن يتم طرح Range Rover Velar الجديدة بسعر يبدأ من 58 ألف و385 يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر "لاند روفر " تطرح Range Rover Velar الهجينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.