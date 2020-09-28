"لاند روفر " تطرح Range Rover Velar الهجينة

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات الإنجليزية لاند روفر ، الستار عن الموديل الجديد من سيارتها Range Rover Velar، والذي شهد تعديلات شاملة على نظام الدفع، بالإضافة إلى طرح نسخة هجينة Plug-in منه.

وزود الموديل الجديد من السيارة بمحرك جديد سداسي الأسطوانات، على شكل مستقيم مع تقنية الدفع الهجين المعتدل

ونسخة بنظام الدفع الهجين Plug-in، ويولد النظام الهجين بالنسخة Velar P400e قوة 404 حصان، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.4 ثانية، فضلا عن بلوغ مدى السير 61 كلم، وذلك بفضل البطارية سعة 17.1 كيلووات ساعة.

وينضم لبرنامج الدفع محركان بنزين وديزل جديدان سعة

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2 لتر يستندان على تقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت بقوة 400 و300 حصان، وتتسارع السيارة الأقوى (البنزين) من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.6 ثانية.

ولم تشهد ملامح السيارة الخارجية أية تعديلات، غير توفير ألوان طلاء جديدة، وبعض التحسينات على المقصورة الداخلية، والمقود متعدد الوظائف ونظام الملتيميديا، ومن المقرر أن يتم طرح Range Rover Velar الجديدة بسعر يبدأ من 58 ألف و385 يورو.