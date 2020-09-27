طرازات سكودا 2021 تصل السوق المصرية

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا التشيكية في مصر، عن وصول موديلات 2021 من مختلف سيارات العلامة التشيكية، إلى المقر الرئيسي بالقطامية، وكذلك لدى الموزعينالمعتمدين لـ"كيان" بجميع أنحاء الجمهورية.
وتتوافر سيارات "سكودا"، في السوق المحلية بـ 6 طرازات متنوعة، هي :"سكالا، كاميك، كودياك، أوكتافيا، كاروك، سوبيرب".
وكان وكيل سكودا، قد طرح الأسبوع الماضي، فئة جديدة خاصة من السيارة سكودا كودياك موديل 2021"L&K Special Edition"، بسعر 765 ألف جنيه.
ومن المنتظر أن تطرح "كيان إيجيبت"، لأول مرة في مصر خلال الشهر القادم، السيارة سكودا أوكتافيا A8.
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