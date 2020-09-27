رينو تستعد لطرح مفاجأة بالسوق المصري

كتب: باسل الحلواني نشرت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو تشويقي لسيارة جديدة لايظهر منها سوى المصابيح الأمامية وجزء من مقدمة السيارة، أما باقي الصورة فجاءت مظلمة. جديدة لايظهر منها سوى المصابيح الأمامية وجزء من مقدمة السيارة، أما باقي الصورة فجاءت مظلمة. ووفقاً للإعلان التشويقي"EIM"، فإن السيارة المرتقبة، سيتم طرحها بعد يومين، واكتفت الشركة فقط بالتعليق بعبارة "انتظروا مفاجأة رينو". Advertisements وتتوافر سيارات رينو في السوق المصرية بعدة طرازات، هي "لوجان، ستيب واي، سانديرو، داستر، ميجان، كادجار".

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