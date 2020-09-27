الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة مروعة في محطة وقود، تسببت بها إمرأة كانت تقود سيارة بمحافظة الخفجي.
وفي التفاصيل، وتّق مقطع الفيديو لحظة انحراف قائدة السيارة عن المسار الصحيح ودخولها في ماكينة التزويد الخاصة بالوقود داخل المحطة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة والماكينة.
ووثّق الفيديو خروج قائدة السيارة بجانب مرافقاتها، بعد حدوث الاصطدام واشتعال النيران بمحطة الوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” اصطدام سيارة تقودها سيدة بمحطة وقود واشتعال النيران بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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