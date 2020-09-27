ما تقدمه الوفاق للعملاء بالحالات المفاجئة مثل تعطل السيارة أو الحادث

الخليج ٣٦٥ نت – عند قيادة السيارة فإنك تكون معرض لمواجهة العديد من المواقف الصعبة وغير المتوقعة مثل الحوادث أو عطل مفاجئ في السيارة، ولكن ماذا لو تعرضت لأحد هذه المواقف أثناء تأجير السيارة؟

العطل المفاجئ

عند تأجير السيارات تأكد من وجود خدمات صيانة في الشركة أو رقم يمكنك التواصل معه لتوفير مساعدة سريعة، ويمكنك أن تجد هذا بسهولة عند تأجير سيارتك من شركة الوفاق.

حيث توفر الوفاق خدمة الصيانة المتنقلة عبر العديد من السيارات المجهزة لصيانة سيارتك بأي مكان وبأي وقت، وإذا كان الأمر سيستغرق مدة طويلة، فإنه سيتم تزويدك بسيارة أخرى بدلاً من المعطلة.

الحوادث

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عند وقوع حادث، اتصل بالشرطة على الفور ثم اتصل بفرع الوفاق الذي استأجرت منه السيارة في أقرب وقت ممكن، ويجب إبلاغ الشرطة عن أي إصابات جسدية نتيجة للحادث في موقع حدوثها، كما أنه مطلوب تقديم كافة المستندات المطلوبة عن الحادث لفرع الوفاق لتأجير السيارات.

ويجب الإشارة إلى أنك المسؤول عن أي تلف أو أضرار لحقت بالسيارة خلال فترة التأجير ناجمة عن أي سبب بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاصطدام، السرقة، تلف الإطارات، والفيضانات، والحرائق أو غيرها من أعمال الطبيعة.

أما في حالة ما إذا كنت أنت غير مسؤول عن الحادث، وكان لدى شركة الوفاق معلومات عن الطرف الآخر، فإنها ستقوم بملاحقته ومطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار، ومع ذلك مطالبة الطرف الآخر لا تعفيك من التزاماتك التعاقدية لدفع ثمن الأضرار إذا ثبت أنك الطرف المخطئ في تقرير المرور.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز و الإستفسارات: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور