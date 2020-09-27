رسالة أمل.. جوارديولا يمتدح "الاستثنائي" رياض محرز

استقبل الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أول خبر سار بالنسبة له منذ انطلاقة الموسم الكروي الجديد، وذلك بعدما أكد مدربه الإسباني بيب جوارديولا مدى أهميته في تشكيلة الفريق، والدور الفعّال الذي سيلعبه في المباريات القادمة التي تنتظر "السماوي".

وعانى اللاعب قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل تعافيه من الإصابة، لكن الإسباني جوارديولا لم يدفع به في مباراة الفريق الأولى أمام ولفرهامبتون، التي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3-1.

ورغم مشاركته أساسيا في فوز فريقه 2-1 على بورنموث في الدور الثالث لكأس الرابطة، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتحدث جوارديولا بخصوص محارب الصحراء للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، مُشيدا به بطريقة رائعة، وهو ما قد يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعب في الفترة المقبلة.



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وقال بيب بشأن محرز: "هو لاعب استثنائي وأنا أعرف الإضافة التي يمكن أن يُقدمها للفريق، لأنه أصبح يسعى لتسجيل الأهداف بشكل أكبر، دون أن ننسى قدرته على تقديم التمريرات الحاسمة، مما يجعل منه لاعبا محوريا في تشكيلة الفريق".



شبح كورونا

جوارديولا شرح السبب الذي دفعه لعدم الاعتماد على محرز، في أولى جولات الدوري الإنجليزي، والتي شهدت الفوز 3-1 على نظيره ولفرهامبتون.

وتحدث جوارديولا بقوله: "بعد تعافيه من فيروس كورونا، محرز لم يتدرب معنا سوى لأيام قليلة، وأنا أحب كثيرا العقلية التي يلعب بها، وأنا أعي درجة أهميته بالنسبة لنا".

وختم بيب حديثه بمنح رسالة أمل للدولي الجزائري، عندما أكد أن اللاعبين الذين شاركوا في مُباراة الكأس أمام بورنموث، لديهم فُرصة لخطف مكانة أساسية أمام ليستر سيتي بالبريمييرليج.