هونغ تشي تكشف عن SUV ليموزين من إبداع مصمم رولزرويس!

الخليج ٣٦٥ نت – هونغ تشي، شركة السيارات الفاخرة التابعة لمجموعة فاو الصينية، قدمت سيارة اس يو في ليموزين في معرض بكين 2020 المنعقد هذه الأيام.

المفاجئة أنها سيارة إنتاجية، وإن كانت ستتوفر بطلب خاص في الصين، حيث تستند إلى HS7 اس يو في، مع تمديد المسافة بين العجلات 0.5 متر، ورفع السقف 9 سم، على أن تحمل اسم HS7+.

بالطبع، الداخلية ستكون رحبة بفضل مقعدين منفصلين في الخلف. إضافة إلى العديد من الشاشات اللمسية، كسوة جلدية، واللمسات الذهبية في كل مكان.

وتستمد HS7+ طاقتها من نسخة محسنة من نفس محرك التيربو تشارجر في HS7 2019، مع العلم أنه حاليا يولد قوة 337 حصان وعزم دوران 455 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، موجه إلى نظام دفع كلي.

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