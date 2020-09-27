هوندا SUV e: أول سيارة كهربائية اختبارية من العلامة اليابانية

الخليج ٣٦٥ نت – استضاف معرض بكين للسيارات المنعقد هذه الأيام العرض الأول لـ هوندا SUV e الاختبارية، لدراسة تصميم ومعاينة أول سيارة كهربائية من العلامة تقدم إلى السوق الصيني.

وحسب هوندا فإن السيارة تركز على تجربة التنقل المنعشة والمرحة لأنها القيمة الأهم للعملاء، وأكدت استخدام أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والجيل القادم من أنظمة أمان Honda Sensing ونظام المعلومات الترفيهي Honda Connect.

من مزايا أنظمة الأمان في جيلها الجديد تحسين التعرف على الأشياء والأشخاص والتنبؤ واتخاذ القرارات بفضل كاميرا أمامية واسعة ورادار 360 درجة يمكنه كشف المركبات في البيئة المحيطة بدقة أكبر. ويحصل نظام المعلومات الترفيهي على واجهة مساعد شخصي، خصائص الاتصال بالجوال، وتحديثات هوائية.

وبينما لم تنشر صور الداخلية، اكتفت هوندا بنشر 3 صور للخارجية، المميزة بهيكل رياضي مع غطاء محرك كبير، بابين ضخمين بدون إطارات للنوافذ، سقف مائل، شريط إضاءة خلفي يصل بين المصباحين مع شعار هوندا مضيء. كما نلاحظ سطح مقعر للجزء السفلي من الأبواب، كسوة بلاستيكية حول أقواس العجلات، وخلوص أرضي مرتفع.

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