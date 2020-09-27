استفيد من كافة الخدمات المرورية عبر الإصدار الجديد لتطبيق “توكلنا”

الخليج ٣٦٥ نت – أطلق تطبيق “توكلنا” التحديث الجديد لمنظومته المطوّرة في إطار التحديثات المستمرة التي تعمل عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ وذلك بهدف تلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين تخطت أعدادهم حاجز 7 ملايين مستخدم، وتسهيلاً لحصولهم على الخدمات.

ومن بين التحديثات الأخيرة التي طورها التطبيق، تقديمه لقواعد بيانات شاملة تحت اسم “لوحة بياناتي” تتضمن المعلومات الأساسية للمستخدم، بالإضافة إلى بيانات رخص القيادة والسيارات والجوازات والمخالفات المرورية.

ومن ضمن مجموعة الخدمات التي تضمنتها منظومة “توكلنا” الجديدة، خدمة استعراض لوحة البيانات الشخصية، حيث يُمكن للمستخدم استعراض بياناته الشخصية الخاصة بالمرور من لوحة البيانات من مكان واحد.

ويُمكنك تحميل التطبيق من خلال متاجر Google Play وApp Store وApp Gallery، ومتوفرة أيضاً بمختلف اللغات؛ حرصاً من الهيئة على أن يكون التطبيق متاحاً لاستخدام جميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.