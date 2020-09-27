متى يتم إيقاف الخدمات نتيجة عدم سداد المخالفات؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن موعد إيقاف الخدمات بسبب عدم سداد المخالفات المرورية.

وتساءل المتابع، قائلاً: “متى يتم إيقاف خدماتي بسبب المخالفات؟، وبدوره أجاب المرور بأن المادة “٧٥” من نظام المرور الفقرة رقم “3” تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة، إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إبلاغ المخالف بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر في إيقاف خدماته لحين سداد المخالفات.