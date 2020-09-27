جيلي موتورز وشركة الوعلان للتجارة تطلقان حملة الصيانة المجانية لطرازات جيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر جيلي موتورز وشركة الوعلان للتجارة، في جهودهما المستمرة والمتنوعة لتقديم أعلى معايير خدمات ما بعد البيع المتمثلة في مراكز الصيانة المركزية وتعزيز الاهتمام بكافة عملاء ومالكي سيارات جيلي لكافة الطرازات من العام 2010 إلى العام 2019 تماشيا مع زيادة استثماراتها والتوسع بشبكة الخدمة المتكاملة.

وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق حملة الصيانة المجانية هي الأولى من نوعها تشمل كافة طرازات وسيارات جيلي حرصاً منها للاهتمام بعملاء جيلي كافــة وتعريفهم على مراكز الخدمات الحديثة خلال زيارتهم لها والاستفادة من خدمة الصيانة والكشف المجاني ومنها تغيير زيت المحرك والفلاتر مع الكشف على 18 نقطة صيانة، ذلك حسب جدول المواعيد التي اعلن عنها، و قد صرح السيد كوك الرئيس التنفيذي لشركة جيلي في الشرق الاوسط قائلا: “إن إطلاق خدمة الصيانة والفحص المجاني لكافة الطرازات المتوفرة يؤكد التزام جيلي موتورز وشركة الوعلان للتجارة لخدمة علامة جيلي بالمملكة وتعزيز العلاقة مع عملاءنا ومع مالكي السيارات لكافة الفئات والطرازات”.

وثمن السيد كوك الثقة العالية التي منحهم إياها عملاء جيلي في المملكة، بعد استكمال أنظمة الخدمة والصيانة. وقررنا إطلاق هذه الحملة المجانية مع شركائنا تكريماً لهم، وذكر قائلا: “ستستمر شركة جيلي موتورز وشركة الوعلان للتجارة في تطوير الخدمات والاستثمار وتقديم كل ما يلزم للمحافظة على عملائهم “إن خدمة ما بعد البيع جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا ولا ينتهي دورنا بمجرد بيع السيارة. العملاء يحتاجون إلى خدمات متكاملة، إضافة إلى توفير كل عوامل المساندة لخدمات ما بعد البيع من مراكز صيانة متكاملة، مراكز خدمة سريعة، وفنيين على مستوى عال من الخبرة

وأضاف من جهته السيد فهد بن سعد الوعلان الرئيس التنفيذي لشركة الوعلان للتجارة: “إن مستويات الالتزام لدينا بتقديم أعلى المعايير ضمن خدمات ما بعد البيع أمر بالغ الأهمية لنرتقي بمفهوم العميل إلى معاني أكبر وأشمل بدءا من إطلاق حملة الصيانة المجانية، مما يفرض علينا الامتياز في تقديم الخدمة”.

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بدأت حملة الصيانة المجانية نهاية شهر أغسطس انطلاقا من مركز خدمة جيلي بمدينة الرياض على أن تنتقل إلى مدينة الدمام تحديداً في السادس من سبتمبر، وإلى جدة بداية من الـ 21 من سبتمبر.

وتسهيلا على عملاء جيلي تم تخصيص موقع الشركة الالكتروني www.geelyksa.com.sa والتواصل مع إدارة خدمات العملاء لاستقبال طلبات الحجوزات والتعرف على جدول مواعيد الصيانة ومعرفة مواقع مراكز الخدمة.