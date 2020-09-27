"علي بابا" الصينية تكشف عن أول سيارة كهربائية طائرة

أزاحت الشركة الصينية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية (Xpeng) المدعومة من مجموعة علي بابا (Alibaba) الستار عن أول مركبة في سلسلة من المركبات الطائرة الكهربائية التي قالت الشركة الناشئة إنها تطورها، خلال معرض بكين للسيارات.



واكتسب النموذج الأول من السيارة الطائرة مواصفات خاصة، فهي تشبه طائرة بدون طيار تحمل بشرا أكثر من كونها سيارة طائرة، وتتكون من ثمانية مراوح وإطار يشبه الكبسولة.

واعتمدت Xpeng على تطوير السيارة الطائرة من خلال وحدة التكنولوجيا Xpeng Heitech ، المملوك أغلب أسهمها للشرك والرئيس التنفيذي He Xiaopeng.

وتمثل السيارات الكهربائية واحدة من عناصر الاستقطاب في المعرض الصيني، وتشجع الصين هذا القطاع الذي تأمل أن يستحوذ على مبيعات بسوق السيارات تصل إلى 25% بحلول عام 2025.

وذكرت شركة Xpeng، في بيان، أن هذه المركبة يمكن أن تستوعب راكبين، وتم تصميمها للطيران على ارتفاعات تتراوح بين 5 إلى 25 مترا.

Advertisements

ولكنها استدركت قائلة "المشروع ما زال في مرحلة وضع المفهوم، وأنها ستجري تقييما لمستقبل المركبة قبل الشروع في ضخ أي استثمارات كبيرة.

وبحسب تصريحات بريان جو، نائب رئيس مجلس الإدارة، فإن السيارات الكهربائية لن تكون فقط القادرة على القيادة الذاتية للتنقل الذكي مستقبلا، بل سيكون ذلك بمقدور الأجهزة الأخرى التي بإمكانها إنشاء نظام بيئي متعدد الأبعاد.

وقد تمتع معرض بكين الدولي للسيارات بإقبال جماهيري كبير، فهو الحدث الدولي الوحيد في القطاع خلال 2020، ويأتي وسط مساعي شركات السيارات لتنشيط مبيعاتها وسط جائحة كورونا.

ومع ذلك اضطرت العديد من الشركات المشاركة في المعروض إلى عرض الطرازات الجديدة افتراضيا بسبب قيود السفر بين الدول.

وشهد المعرض أمس مشاركة 800 سيارة منها 82 سيارة تعرض لأول مرة، ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات عالميا بنحو 20% بنهاية العام الجاري.

وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز فإن الصين هي الدولة الوحيدة المتوقع لها أن تستعيد مستويات المبيعات المحققة في 2019 خلال العامين المقبلين.