الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن طريقة احتساب العمر لإصدار تصريح قيادة، وهل هي بالتاريخ الهجري أم الميلادي.
وجاء في الاستفسار: “يتم احتساب العمر بالتاريخ الهجري أو الميلادي لإصدار تصريح قيادة؟”، ليرد المرور مجدداً بذلك التذكير بالتقويم المعتمد في احتساب السن عند استخراج تصريح بالقيادة، قائلاً: “التاريخ المعتمد هو التاريخ الهجري”.
وتجدر الإشارة إلى أن المرور قد وضع شروطاً لاستخراج تصريح القيادة، كالآتي:
- إتمام 17 سنة.
- احضار 6 صور شخصية.
- الكشف الطبي.
- ثم تقديم الطلب في مدرسة تعليم القيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التقويم المعتمد لحساب السن عند استخراج تصريح قيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.