تعرف على التقويم المعتمد لحساب السن عند استخراج تصريح قيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن طريقة احتساب العمر لإصدار تصريح قيادة، وهل هي بالتاريخ الهجري أم الميلادي.

وجاء في الاستفسار: “يتم احتساب العمر بالتاريخ الهجري أو الميلادي لإصدار تصريح قيادة؟”، ليرد المرور مجدداً بذلك التذكير بالتقويم المعتمد في احتساب السن عند استخراج تصريح بالقيادة، قائلاً: “التاريخ المعتمد هو التاريخ الهجري”.

وتجدر الإشارة إلى أن المرور قد وضع شروطاً لاستخراج تصريح القيادة، كالآتي: