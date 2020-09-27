تعرف على مواعيد منع دخول الشاحنات إلى جدة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مواعيد منع دخول الشاحنات في محافظة جدة.

حيث نشرت إدارة المرور إنفوجراف يوّضح أن الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات بمحافظة جدة يبدأ من يوم الأحد 17-2-1442 الموافق 4-10-2020، مشيرة إلى أن مواعيد منع دخول الشاحنات بالمحافظة يبدأ من 6 صباحًا حتى 9 صباحًا، ومن الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً ما عدا يوم الخميس إلى الواحدة صباحًا.

وفيما يخص يوم الجمعة، فقد أكدت الإدارة على أن منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة يكون من الساعة الـ4 عصرًا حتى الواحدة ليلًا، ومن الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً يوم السبت.