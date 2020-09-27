تقرير أمريكي: سوق السيارات المصري ضمن الأفضل مبيعاً خلال النصف الأول من 2020

كتب: باسل الحلواني

رغم التحديات التي مر بها سوق السيارات المصرية خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا، إلا أن تقرير حديث صادر عن وكالة فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، أكد أن قطاع

السيارات المصري يعد واحدًا من أفضل الأسواق مبيعًا حول العالم في النصف الأول من 2020.

وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة الأمريكية، فإن سوق السيارات المصرية سجل انطلاقة كبيرة مع

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بداية العام وحتى نهاية الربع الأول، قبل أن تتراجع المبيعات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن المبيعات الإجمالية للنصف الأول سجلت 84.332 وحدة بزيادة 28.7٪ على أساس سنوي.

وقال التقرير إن سوق السيارات المصرية شهدت انتعاشاً ملحوظاً مع بداية تخفيف الحكومة المصرية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة جائحة كورونا.