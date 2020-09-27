كيا سبورتاج تتصدر مبيعات الـSUV في مصر خلال النصف الأول من 2020

كتب: باسل الحلواني أكد موقع cmobile.g-enews.com الكوري، أن سيارة كيا الشهيرة الرياضية متعددة الاستخدامات " سبورتاج"، تصدرت مبيعات السيارات الـSUV في مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري. ووفقاً للموقع الكوري فإن إجمالي مبيعات "سبورتاج" في مصر، خلال النصف الأول من 2020، بلغ 2342 وحدة. مبيعات "سبورتاج" في مصر، خلال النصف الأول من 2020، بلغ 2342 وحدة. وبحسب الموقع الكوري، فإن السيارة حققت مبيعات بلغت 799 وحدة في يوليو Advertisements الماضي، وتم اختيار "سبورتاج"، كأكثر سيارات الـSUV شعبية في مصر في يوليو. الماضي، وتم اختيار "سبورتاج"، كأكثر سيارات الـSUV شعبية في مصر في يوليو. وتتوافر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 في السوق المحلية بـ 6 فئات من التجهيزات، بعد إضافة الشركة المصرية العالمية للتوكيلات والتجارة EIT، وكيل علامة كيا، لفئة جديدة من السيارة.

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