وصول تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت إلى السعودية “صور ومعلومات+السعر”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت إلى السوق السعودي بتحديثات خارجية وداخلية.

أصبح شكلها أكثر حدّة عبر شبك أكبر ومصابيح أمامية ليد وكشافات ضباب، مصابيح خلفية محدثة مع مصدات أمامية وخلفية معدلة.

تأتي الداخلية بتنجيد عالي الجودة وشاشة معلومات ترفيهية 8 بوصة تدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

والسيارة مدعومة بكاميرا خلفية، مثبت سرعة، دبل، دفلك، جنوط 17 بوصة، حساسات، ريموت.

وتستمد فورتشنر 2021 طاقتها عبر محرك 4 لتر 6 سلندر بقوة 235 حصان وعزم 376 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

بينما محرك الديزل غير معروفة مواصفاته السعودية حتى الآن، مع زيادة قدرة السحب بمقدار 300 كيلوجرام إلى 3,100 كيلوجرام.

يذكر بأن تويوتا فورتشنر 2021 ستتوفر للبيع في وكالة عبداللطيف جميل خلال الأسابيع المقبلة بسعر نتوقع أن يبدأ من 120 ألف ريال بعد احتساب 15% ضريبة.

Advertisements