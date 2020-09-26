بالصور.. أهم 10 سيارات ينتظرها العالم في 2021

يترقب عشاق السيارات حول العالم طرح مجموعة مميزة من الموديلات التي تصل خلال عام 2021 المقبل، من مختلف الماركات.

وقدم موقع "هوت كارز المختص بأخبار السيارات، عرضا لأبرز الموديلات 10 سيارات يترقب طرحها خلال العام القادم، وضمت القائمة في بدايتها النسخة الأحدث من شاحنة رام 1500 TRX لعام 2021.

وتعد هذه الشاحنة هي المنافس الأبرز شاحة فورد F150 رابتور، ويتوقع طرحها بوزن يصل لـ 2.9 طن، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية.

من بعدها جاء بالشاحنة ضمن الموديلات الخارقة، النسخة الأحدث من طراز Koenigsegg Gemera، الذي يطرح لعام 2021 بثلاث محركات كهربائية ذات قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال ثانيتين، وتصل سرعته القصوى لـ 250 ميلا في الساعة، وبمحرك قوته 1700 ألف حصان .

كما جاء ضمن القائمة من السيارات التي يترقب الجميع بشدة طرحها خلال عام 2021، الطراز الرياضي الخارق Valkyrie من ماركة أستون مارتن البريطانية، الذي سيتوفر بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر، ينتج قوة 1160 حصانا، وستصنع منه استون مارتن عدد محدود من النسخ بإجمالي 150 وحدة، بتكلفة 3 ملايين دولار.

وبعد الكشف عنها رسميا في 2019، تطرح أخيرا للبيع بالأسواق سيارة Aspark Owl الرياضية الخارقة بداية من 2021، بمحرك رياضي خارق، يعمل بالطاقة الكهربائية ينتج قوة 1985 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 280 ميلا في الساعة.

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من بعدها جاء ضمن القائمة سيارة T.50، من تصميم المصمم الشهير "جوردون موراي"، المصمم الأسطوري لطراز مكلارين F1، ويطرح طراز T.50 بمحرك V12.

ومن ماركة أودي الألمانية، يصل للأسواق طراز Audi E-Tron GT الكهربائي المنتظر، الذي سيتمتع بمعدل إعادة شحن بطارياته بنسبة 80% خلال 20 دقيقة فقط، وسيتمتع محركه الكهربائي بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة وقوة 590 حصانا.

وتشارك فيراري في احتفالية الطرح لعام 2021، بكشفها رسميا عن أول طراز SUV من صنعها، هو طراز Purosangue، الذي تطرحه لمنافسة موديلات أبرزها لامبورجيني "أوروس".

ويترقب عشاق السيارات في 2021 عودة ماركة "هامر" من جديد، عبر شاحنتها التي أعلن عنها وتطرح تحت إشراف ماركة GMC الأمريكية.

وطراز MC20 الرياضي المميز الذي أعلنت عنه بالفعل ماركة مازيراتي الإيطالية، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بداية من عام 2021 المقبل، بمحرك V6 توربيني مزدوج، ينتج قوة 621 حصانا.





