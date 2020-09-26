موجز الخليج 365 للسيارات.. بورصة المشاهير وأول معرض في عصر كورونا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شهدت صناعة السيارات منافسات ثنائية بين شركات كبرى، سواء بطرح أبرز الموديلات بالأسواق ومعدلات المبيعات، أو على مستوى سباقات السيارات المختلفة.

الشهرة والثراء، عوامل تدفع البعض من نجوم العام بمختلف المجالات للسعي لاتقناء أغلى أنواع السيارات.

وجمع موقع "هوت كارز" مجموعة من المشاهير المالكين لسيارات هي الأغلى من نوعها وتصنف ضمن قائمة السيارات الأعلى تكلفة على مر التاريخ.

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نجحت الصين، السبت، في إقامة أول معرض دولي للسيارات في أعقاب جائحة كورونا، وهي الفاعلية التي جذبت الجمهور بكثافة كونها الحدث الدولي الوحيد في القطاع لعام 2020.

ويأتي انطلاق معرض بكين الدولي للسيارات في العاصمة الصينية، في وقت تسعى خلاله شركات صناعة السيارات إلى جذب الزبائن مجدداً رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

لم تكن صناعة السيارات حكرا على الشركات المتخصصة في هذه الصناعة فقط، إذ سبق للعديد من الشركات الصناعية أن خاضت تجربة تصنيع مركبات بدافع الشغف.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، في قائمة مميزة أبرز مجموعة شركات ومؤسسات سبق لها أن طرحت سيارات، دون تخصصها في صناعة السيارات بالأساس.

خضعت شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات لقرار دفع غرامة قدرها 18 مليون دولار، بسبب مزاعم عن أنها كشفت عن معلومات مضللة بشأن مبيعات التجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان، الخميس، إن "بي إم دبليو" واثنتين من الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وافقت على العقوبة دون تأكيد أو نفي النتائج.