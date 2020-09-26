سيارات خارقة أنتجتها عمالقة التكنولوجيا.. أبل وسامسونج وسوني الأبرز

لم تكن صناعة السيارات حكرا على الشركات المتخصصة في هذه الصناعة فقط، إذ سبق للعديد من الشركات الصناعية أن خاضت تجربة تصنيع مركبات بدافع الشغف.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، في قائمة مميزة أبرز مجموعة شركات ومؤسسات سبق لها أن طرحت سيارات، دون تخصصها في صناعة السيارات بالأساس.

بدأ الموقع القائمة، بشركة الإلكترونيات اليابانية الشهيرة، "سوني"، التي أعلنت مؤخرا عن طرحها أول سيارة من صنعها وهي Vision-S، وهو من السيارات العاملة بمحرك كهربائي، وقدم كطراز تجريبي للعرض فقط، إذ اعلنت سوني عن عدم نيتها لتصنيعه.

ومن الكلاسيكيات ضمن هذه القائمة، ماركة صناعة آلات البيانو الموسيقية، Steinway ومقرها نيويورك، سبق أن حاولت في عام 1888 خوض تجربة في مجال صناعة السيارات بطرحها لطراز من صنعها، غير أن مؤسس الشركة ويليام ستينواي توفي عام 1896 قبل أن تطرح السيارة رسميا.

وشركة زراعية باسم Outspan مقرها جنوب أفريقيا، تخصصت في زراعة وبيع البرتقال، سبق لها أن قامت بتصنيع سيارة صغيرة الحجم باسم Outspan MINI الغرض منها الترويج لمنتجاتها.

وماركة بوينج الشهيرة المتخصصة في صناعة الطائرات العملاقة، سبق لها الإعلان عن تعاونها مع ماركة بورش الألمانية لتصنيع سيارة طائرة لم تعلن عن مواصفاتها حتى الآن.

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وضمن قائمة "أوتو كار" جاء ايضا شركة أبل الأمريكية الشهيرة بمجال الإلكترونيات، والتي سبق لها الإعلان عن عملها على طرح سيارة كهربائية من صنعها، منذ عام 2016، ولم تكشف أبل عن أي تصميمات رسمية تتعلق بهذه السيارة حتى الآن.

وشركة أخرى عرفت بريادتها بمجال الالكترونيات، هي ماركة سيمنز، التي سبق أن حاولات في عام 1905 بعد تأسيسها بسنات قليلة أن تطرح سيارة من صنعها تعمل بالطاقة الكهربائية منحتها اسم "فيكتوريا"، عملت بمحرك بسرعة قصوى تصل لـ 19 ميل في الساعة.

ومن شركة جوجل، سبق أن طرحت سيارة صنعتها شركة محرك البحث العالمي باسم Firefly، ضمن مشروعها لتطوير السيارات ذاتية القيادة بالتعاون مع شركة "وإيمو" التابعة لها.

وضمن القائمة، جاءت أيضا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، التي عملت على تطوير وصناعة المركبات القمرية على مدار عقود، وكان من أبرز المركبات التي صنعتها مركبة ناسا 1 المخصصة للمشاركة برحلة للمريخ بحلول عام 2030.

ومن الشركات التقنية التي اقتحمت أيضا مجال صناعة السيارات، شركة سامسونج الكورية التي أعلنت عن سيارة من صنعها باسم Digital Cockpit.



