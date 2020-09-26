أودي Q5 سبورتباك 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أودي عن Q5 سبورتباك 2021 الكروس أوفر كوبيه الأنيقة، والتي تُشبه Q5 القياسية لكن بمظهر أكثر جاذبية، حيث تحصل على خط سقف أكثر رشاقة، مع واجهة أمامية معدلة مع منافذ هواء ومصابيح أمامية أكثر حدة، ومصابيح خلفية اوليد جديدة تحتوي على أربعة أنماط مختلفة يُمكن تعديلها وفقاً للمالك.

لن تحصل Q5 سبورتباك على نسخة هجينة، في حين ستتوفر بإصدارات عادية وS، بمحركات بأربعة وست أسطوانات على الترتيب، حيث يُنتج المحرك القياسي سعة 2 لتر توربو قوة 261 و370 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تحصل SQ5 سبورتباك على محرك V6 سعة 3 لتر توربو بقوة 349 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تحصل أودي الجديدة على خيارات تعليق مختلفة، بما في ذلك نظام تعليق قياسي صلب، وخيارات متعددة قابلة للتعديل، وأبرزها هو نظام تعليق هوائي جديد يُمكنه رفع وخفض السيارة حتى 6 سنتيمتر، في حين تتميز Q5 سبورتباك بمقصورة محدثة بشاشة لمسية جديدة مقاس 10.1 بوصة، مع أجهزة قياس رقمية اختيارية Virtual Cockpit من أودي، مع دعم آبل كاربلاي لاسلكي بشكل قياسي.

تحصل المقصورة أيضاً على زخارف خشبية اختيارية وإضاءة محيطة تُعطي السيارة إحساساً مألوفاً لكنه راق، ولم تحدد أودي مقدار المساحة التي خسرتها المقاعد الخلفية بفضل تصميم السقف الجديد، ولكن سيظهر ذلك بالتأكيد عند إطلاق السيارة في الأسواق.

في الختام، ستصل Q5 سبورتباك إلى الأسواق في العام المقبل كموديل 2021، وستنافس كلاً من مرسيدس GLC كوبيه وبي ام دبليو X4، ولا توجد معلومات عن الأسعار حتى الآن، لكن نتوقع أن تصبح أغلى من الموديل السابق الذي يبدأ من 43,300 دولار (162,300 ريال).

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