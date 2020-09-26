سيارات المشاهير.. كريستيانو رونالدو وإيتو الأعلى في بورصة النجوم

الشهرة والثراء، عوامل تدفع البعض من نجوم العام بمختلف المجالات للسعي لاتقناء أغلى أنواع السيارات.

وجمع موقع "هوت كارز" مجموعة من المشاهير المالكين لسيارات هي الأغلى من نوعها وتصنف ضمن قائمة السيارات الأعلى تكلفة على مر التاريخ.

بدأ الموقع القائمة، بمقدم البرامج الأمريكي الشهير جاي لينو، الذي عرف بهوسه بجمع السيارات النادرة والقيمة، إذ يمتلك لينو ضمن أسطوله من السيارات أغلى نسخة متوفرة من طراز مكلارين الرياضي الشهير F1، وقيمتها تصل لـ 12 مليون دولار، وتوفر من هذا الطراز عدد محدود من النسخ بإجمالي 107 سيارة فقط.

من بعده بالقائمة، جاء مغني الراب الأمريكي الشهير "جاي زي"، الذي يمتلك أغلى نسخة متوفرة من طراز Maybach Exelero الفاخر، وقيمته تصل لـ 7 ملايين دولار، وهو موديل من أندر السيارات على مستوى العالم.

ثم جاء الملاكم فلويد مايويثر، الذي يمتلك أغلى نسخة متوفرة من سيارة Koenigsegg CCXR Trevita التي تبلغ قيمتها 4.6 مليون دولار.

ثم لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، الذي يمتلك أغلى نسخة متوفرة من طراز فيراري LaFerrari الذي تصل قيمته لـ 2.6 مليون دولار، ويعمل بمحرك V12، تصل سرعته القصوى لـ 217 ميل في الساعة.

ومغني الراب الأمريكي الشهير باسم "بيرد مان"، واسمه الحقيقي "بريان ويليامز"، يمتلك النسخة الأغلى المتوفرة من طراز بوجاتي فيرون 16.4، الذي تصل قيمته لـ 2 مليون دولار.

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من بعده بالقائمة، جاء نجم منتخب الكاميرون سامويل إيتو الذي يمتلك أغلى نسخة متوفرة من طراز أستون مارتن Aston Martin One-77 الذي تصل فيمته لـ 1.6 مليون دولار، ويعمل بمحرك V12.

ومغني الروك الأمريكي الشهير ستيفن تايلر، الذي يمتلك أغلى نسخة متوفرة من طراز Hennessey Venom GT Spyder الذي تصل قيمته لـ 1.2 مليون دولار ويعمل بمحرك توربيني مزدوج بسعة 7.0 لتر.

والنجمة الأمريكية بمجال الموسيقى بيونسيه، التي تمتلك أغلى نسخة متوفرة من طراز رولز رويس الكلاسيكي Silver Cloud موديل 1959، وتصل قيمته لـ مليون دولار.

ومن بعدها ضمن القائمة جاء مغني الراب الأمريكي كاني ويست، الذي يمتلك أغلى نسخة متوفرة من طراز لامبورجيني "أفيندتور"، الذي تصل قيمته لـ 750 ألف دولارا.

وفي ختام القائمة جاء جيري سينفيلد المؤدي الكوميدي الأمريكي الشهير، الذي يمتلك أغلى نسخة متوفرة من طراز بورش 959، الذي تصل قيمته لـ 700 الف دولار.



