استدعاء كورفيت 2020 ووقف بيعها مؤقتاً لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – تم اكتشاف مشكلة جديدة في شيفروليه كورفيت، وهي خطيرة بما يكفي لإصدار جنرال موتورز أمر إيقاف التسليم لبعض السيارات الموجودة لدى وكلائها، وبالرغم من ذلك، فإن المشكلة ليست حصرية لطرازات كورفيت، بل تؤثر على مجموعة من سيارات جنرال موتورز الأخرى، وهي مشكلة في نظام الكبح.

الجدير بالذكر أن المشكلة ليست ميكانيكية، حيث أن المشكلة هي في مستشعر نظام تعزيز الكبح الإلكتروني، حيث أن هناك مادة قد تتسبب في إنقطاع الإشارة مما يؤدي إلى تعطيل الاتصال بين النظام والمستشعر، وقد يتسبب ذلك في توقف عمل النظام، والذي سيُترجم إلى أن السائق سيحتاج إلى المزيد من القوة على دواسة المكابح لإبطاء السيارة.

ونظراً لأن المشكلة متعلقة بالمستشعر، فإنها تؤثر على بعض طرازات جنرال موتورز الأخرى، حيث استدعت الشركة 3,317 سيارة من كاديلاك XT4 وCT5 وCT4 موديل 2020، وشيفروليه كورفيت 2020، وشيفروليه تريل بليزر 2021، وبويك انكور GX موديل 2020 و2021.

في الختام، طبيعة هذه المادة غير معروفة حتى الآن، وسيكون إصلاح الخلل هو استبدال نظام تعزيز الكبح الإلكتروني، والجدير بالذكر أنه في حالة تعطل نظام تعزيز الكبح، فسيرى السائق ضوء تحذير ورسالة توضح ذلك، وإذا كانت السيارة تتحرك، فسيحتاج إلى قوة كبح إضافية لإيقاف السيارة.

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