صراعات خفية بين شركات السيارات.. تعرف على أسرارها

شهدت صناعة السيارات منافسات ثنائية بين شركات كبرى، سواء بطرح أبرز الموديلات بالأسواق ومعدلات المبيعات، أو على مستوى سباقات السيارات المختلفة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز الثنائيات التنافسية التي شهدتها الصناعة على مدار تاريخها.

وكان من ضمنها المنافسة بين فورد وفيراري، خلال سباقات "لو مان 24 ساعة"، في أواخر حقبة الستينيات من القرن الماضي، حين كانت تسيطر فيراري على تحقيق الإنجازات بهذه السباقات حتى نجحت فورد في طرح طرازها الخارق GT، الذي احتكر الانتصارات بهذه السباقات في الفترة بين 1966 وحتى 1969.

وضمن منافسات سباقات الرالي، دخلت فورد أيضا في صراع شرس مع ماركة هولدن، وتحديدا في سباقات Bathurst 1000.

وظل التنافس بين الشركتين في هذه السباقات، حتى أعلنت جنرال موتورز رسميا نهاية ماركة هولدن التابعة لها خلال عام 2020 الجاري.

وضمت قائمة "هوت كارز"، ثنائية تنافسية أخرى كانت فيراري طرفا بها، والطرف الآخر كانت مواطنتها، لامبورجيني.

وأوضح الموقع أن المنافسة بين الشركتان، بدأت منذ تأسست ماركة لامبورجيني في عام 1963 وهي مستمرة حتى الآن كونهما أبرز الشركات الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة.

ضمت قائمة الموقع ثنائي آخر، من دولة واحدة، هما أستون مارتن وجاجوار، اللذان جمعتهما منافسة على مدار عقود، كونهما من أبرز الموديلات المتخصصة في تصنيع السيارات فئة GT.

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ومن اليابان، ضمت فائمة الموقع، ثنائي متنافس يضم ميتسوبيشي وسوبارو، اللذان تجمعهما منافسة شرسة بسبب تميزهما في تصنيع سيارات سباق رالي عالية الأداء على مدار سنوات.

وحتى الآن تتفوق ميتسوبيشي بحصدها 4 ألقاب من سباقات WRC، في حين تحظى سوبارو بـ3 ألقاب فقط عبر موديلاتها.

ومرة أخرى ظهرت فورد في القائمة، كونها أبرز منافس بطرازها الرياضي موستانج، لطراز شيفروليه كمارو الرياضي، وطالما اجتمع الثنائي في سباقات مثيرة، وتبارت الشركتان في طرح نسخ حديثة بمحركات أكثر قوة.

وفي منافسة الأفضل لتصنيع موديلات هاتش باك، ضمت قائمة موقع "هوت كارز"، فولكسفاجن عبر طرازها المميز جولف GTI، وماركة بيجو التي كانت منافسة شرسة لها عبر طرازها المميز من نفس الفئة 205 GTI.

واختتم الموقع القائمة، بالتنافس على الأكثر فخامة، وكان من أبرز أطرافها في صناعة السيارات على مدار عقود بينتلي ورولز رويس.







