مرسيدس مايباخ اس كلاس 2021 تظهر بتصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مرسيدس للكشف عن مايباخ اس كلاس الجديدة في نوفمبر المقبل في معرض قوانغتشو للسيارات في الصين، واليوم ظهرت السيارة في تصميم تخيلي يكشف عما قد تبدو عليه السيارة فائقة الفخامة عند الكشف عنها.

في البداية، من الخارج ستحصل نسخة مايباخ على تصميم عام مشابه لاس كلاس الجديدة، حيث سيكون التغيير الرئيسي في المقدمة هي اللمسات المعدنية والكرومية الأنيقة، وفي الخلف، تمتلك السيارة عوادم منخفضة.

وفي حين أن اس كلاس الجديدة تعد من بين أكثر المقصورات عالية التقنية في السوق، فنتوقع أن تنتقل العديد من المزايا مثل شاشة النظام الترفيهي مقاس 12.8 بوصة وأجهزة القياس الرقمية مقاس 12.3 بوصة إلى نسخة مايباخ، وفي الخلف، يقدم الطراز القياسي بالفعل شاشتين ترفيهيتين مقاس 11.6 بوصة على ظهور المقاعد الأمامية، وجهاز لوحي قابل للإزالة مقاس 7 بوصة، ونتوقع أن تحصل نسخة مايباخ على العديد من المزايا الإضافية للركاب الخلفيين.

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ستكون مرسيدس مايباخ اس كلاس أطول من الإصدار القياسي، وذلك لتوفير مساحة خلفية أكبر، في حين ستستمد السيارة قوتها من محرك V12، وتشير الشائعات أنه سيكون مزدوج التيربو سعة 6 لتر بقوة 621 حصان وعزم دوران يبلغ 1,000 حصان.

في الختام، بعد الكشف عنها رسمياً، يُتوقع أن تصل إلى العديد من الأسواق حول العالم في بداية عام 2021، والجدير بالذكر أن الموديل الحالي يُباع بسعر 173,000 دولار (649,000 ريال) لطراز V8، و202,550 دولار (760,000 ريال) لطراز V12، ولا نتوقع أن يكون السعر الجديد في متناول الجميع.