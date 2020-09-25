موجز الخليج 365 للسيارات.. غرامة BMW وعودة نيسان Z

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مجموعة مميزة من الموديلات قدمتها ماركة سوبارو اليابانية ضمن مختلف الفئات على مدار عام 2020، كان من أبرزها نسخة العام الأحدث من طراز "فوريستر" ضمن فئات SUV.

خضعت شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات لقرار دفع غرامة قدرها 18 مليون دولار، بسبب مزاعم عن أنها كشفت عن معلومات مضللة بشأن مبيعات التجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة.

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أعلنت شركة نيسان عن طرح أحدث نسخة من سيارتها الرياضية العريقة Z، بعد توقفها عن طرح موديلات جديدة منها لعشر سنوات كاملة.

على الرغم من طرحها لنسخة تحديث منتصف جيل جديدة من الطراز خصصت لعام 2021 المقبل، لم تعلن ماركة كيا الكورية الجنوبية حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بمستقبل طراز "ستينجر" المميز.

عززت ماركة لاند روفر أسطولها من السيارات عالية الأداء لعام 2020، بطرح النسخة الأحدث من طراز رينج روفر "سبورت سوبرتشارج"، للعام الجاري بقدرات مميزة.

وجهت شركة "هارلي-ديفيدسون" الأمريكية الشهيرة للدراجات النارية، ضربة معنوية ومادية قاسية للهند، بعد أن أعلنت عن خطط للتخارج من البلاد.