وكيل سكودا يطرح فئة جديدة خاصة من كودياك

كتب: باسل الحلواني
طرحت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، فئة جديدة خاصة من سيارتها "كودياك"، موديل 2021، أطلقت عليها اسم كودياك L&K Special Edition.
Edition، بسعر 765 ألف جنيه، وتتميز الفئة الخاصة الجديدة من السيارة بمزايا إضافية تشمل:
وقدم وكيل سكودا كودياك L&K Special
- كاميرا رؤية محيطية 360 درجة
- نظام صوت كانتون مع مضخم صوت
- شبكة تهوية أمامية كرومية L&K
- كاميرا أمامية
- مدخلات سوداء بيانو في الداخل
- طلاء خارجي جديد
- مقاعد خاصة بشعارات L&K
- شعارات خارجية L&K على الأجزاء الأمامية الجانبية
- عجلة قيادة بذراعين وفرش جلدي متعددة المهام
- شعار L&K على عجلة القيادة.
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