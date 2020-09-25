وكيل سكودا يطرح فئة جديدة خاصة من كودياك

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، فئة جديدة خاصة من سيارتها "كودياك"، موديل 2021، أطلقت عليها اسم كودياك L&K Special Edition.



وقدم وكيل سكودا كودياك L&K Special

Edition، بسعر 765 ألف جنيه، وتتميز الفئة الخاصة الجديدة من السيارة بمزايا إضافية تشمل:- كاميرا رؤية محيطية 360 درجة- نظام صوت كانتون مع مضخم صوت- شبكة تهوية أمامية كرومية L&K- كاميرا أمامية- مدخلات سوداء بيانو في الداخل- طلاء خارجي جديد- مقاعد خاصة بشعارات L&K- شعارات خارجية L&K على الأجزاء الأمامية الجانبية- عجلة قيادة بذراعين وفرش جلدي متعددة المهام



- شعار L&K على عجلة القيادة.