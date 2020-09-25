بي ام دبليو X8 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ بي ام دبليو X8 والتي لا تبدو مثل أي سيارة كروس أوفر تعرضها السيارة الآن في الأسواق، حيث تتميز بتصميم غريب نوعاً ما، والذي قد يُصبح مثيراً للجدل عند الكشف عنها.

دعونا نتحدث عن تصميم السيارة، حيث لا تبدو وكأنها مجرد نسخة ذات سقف مائل من X7، حيث تتميز X8 بهويتها الخاصة حيث تحصل على خط كتف مختلف عن X4 أو X6 وربما يشبه X2 إلى حد ما، وتبدو الرفارف الخلفية رياضية، وفي الخلف، يلتقي زوج من المصابيح الخلفية الأفقية مع نافذة بمظهر تقليدي إلى حد ما، ولا يبدو السقف منحدراً بشكل كافٍ لنقول أنها كروس اوفر كوبيه جديدة.

بالنسبة للواجهة الأمامية، فيُمكننا أن نقول أنها ليست بي ام دبليو تقليدية بالتأكيد، حيث تحصل على غطاء محرك وألواح هيكل جانبية فريدة من نوعها، ومصابيح أمامية منقسمة، وبالنسبة للقوة، فتُشير الشائعات إلى أنها ستتوفر بنسخة هجينة بالقابس تحمل اسم X8 M45e بقوة 388 حصان و600 حصان من نفس مجموعة توليد القوة المستخدمة في X5 xDrive45e.

أما إذا فكرت الشركة في بناء X8 M فيُعتقد أن تحصل على قوة 750 حصان مع نظام دفع كُلي بتحيز خلفي مشابه للمستخدم في M5 وM3 كومبتيشن الجديدتين.

في الختام، نعتقد أن بي ام دبليو ستكشف النقاب عن X8 الجديدة كلياً في وقت ما من العام المقبل، لتبدأ المبيعات في عام 2022.

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