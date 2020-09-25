منصة جيلي الكهربائية ستستخدم في 16 سيارة جديدة!

الخليج ٣٦٥ نت – سيتم استخدام منصة SEA التي عرضتها جيلي في ليند آند كو زيرو الاختبارية بواسطة ما لا يقل عن 16 سيارة كهربائية جديدة كلياً، حيث قالت جيلي أنها ستستخدم المنصة في سيارات فولفو وموديلات إنتاجية من لينك آند كو، بالإضافة إلى نية الشركة لمشاركة المنصة مع عدد من صانعي السيارات في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

يُذكر أنه بتطوير منصة SEA، فإن جيلي تسير على خطى فولكس فاجن بمنصتها الكهربائية MEB والتي سيتم استخدامها في العديد من الطرازات الكهربائية من المجموعة الألمانية.

الجدير بالذكر أن المنصة يمكنها أن تُستخدم في سيارات صغيرة الحجم من الفئة A وصولاً إلى السيارات الأكبر من الفئة D وE، وسيتم تطوير نسخة منها أيضاً لتُستخدم في المركبات التجارية الخفيفة، وستدعم أنظمة الدفع الأمامي والخلفي والكُلي.

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في الختام، أمضت جيلي الثلاث سنوات الماضية في تطوير منصة SEA في مراكز البحث والتطوير التابعة لها في الصين والسويد والمملكة المتحدة وألمانيا.