جيلي ازكارا 2021: أسعارها وفئاتها في السعودية Geely Azkarra

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت الأس يو في المميزة جيلي أزكارا 2021 رسمياً إلى المملكة عبر الوكيل جيلي الوعلان، ونستعرض فيما يلي فئات السيارة وأسعارها.

الفئات والأسعار

فئة بيسك: 84,300 ريال (دفع أمامي)

فئة كومفورت: 92,300 ريال (دفع أمامي) – 95,800 ريال (دفع رباعي)

فئة لكجري: 101,500 ﷼ (دفع رباعي)

التصميم الخارجي

تتمتع ازكارا بتصميم انسيابي أنيق مع العديد من الخطوط الديناميكية والتي تعطي السيارة مظهر رياضي، وفي المقدمة نرى مصابيح LED ماسية، بجانب الشبك الامامى الضخم المحاط بالكروم مع شبكة تهوية كبيرة في الأسفل.

وعلى الجانب نرى مرايا كهربائية تحمل إشارات الانعطاف مع جنوط قياس 18 إنش، أما في الخلف فنرى مصابيح LED أنيقة يتوسطهم شعار جيلي، بجانب وجود شرائط ضوئية سفلية ونظام عادم مزدوج ليعطي السيارة مظهر أكثر شراسة.

الداخلية

حرصت جيلي على توفير كافة تفاصيل الفخامة والراحة في المقصورة، بداية من المقاعد الجلدية الفاخرة وصولاُ إلى المكيف الأوتوماتيكي متعدد المناطق مع فتحات تهوية خلفية.

أما عن التقنيات فتأتي الأس يو في مع شاشة معلومات وترفيه عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس، لوحة عدادات LCD مقاس 7 بوصات، نظام صوتي فاخر مع 8 مكبرات صوتية.

هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات الاخرى مثل فتحة سقف بانورامية، فتح وإغلاق الشنطة كهربائيا، تعتيم تلقائي لمرآة الرؤية الخلفية، زجاج عازل للحرارة، تشغيل المحرك بدون مفتاح (بصمة) وغيرها الكثير.

الأمان

تتمتع ازكارا بالعديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق والتي تتضمن:

نظام تحذير ومساعدة مغادرة المسار

نظام تثبيت السرعة

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام قفل الابواب مع استشعار السرعة

نظام فتح اقفال الابواب عند الحوادث

فرامل الطوارئ التلقائية AEB-P مع التعرف على المشاة

4 وسائد هوائية

كاميرا خلفية مع نظام خطوط المساعدة على الركن 90 درجة

حساسات أمامية

نظام الثبات الإلكتروني

نظام الرؤية المحيطية 360 درجة

نظام كشف معلومات الحد الأقصى للسرعة

المحركات

تأتي الاس يو في الصينية مع خيارين للمحرك، الأول محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 177 حصان وعزم دوران 255 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع أمامي، والثاني محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 187 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر مع ناقل حركة DCT بـ 7 سرعات ونظام دفع رباعي.

Advertisements