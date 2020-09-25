عرض شركة تأجير للتمويل على تقسيط السيارات باليوم الوطني الـ 90

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل باليوم الوطني ” عيدنا مو يوم .. عيدنا 90 يوم “، مع تأجير للتمويل تمتع بخيارات سهلة وبالتعاون مع وكالات سيارات كثيرة، بدون مصاريف ادارية وبدون دفعة اولى. مميزات العرض: بدون مصاريف ادارية

بدون دفعة اولى

بدون تحويل راتب او استقطاع

تأجيل او اعفاء الاقساط 90 يوم حسب السيارة المطلوبه شروط العرض: تطبق الشروط والأحكام .

عروض اعفاء القسط أو تأجيل القسط على سيارات محددة.

قد تختلف صور السيارات المستخدمة عن الطرازات المتاحة.

هذا العرض حتى نفاذ الكمية.

دفعة مؤجلة تصل إلى ٣٠% ومعدل نسبة سنوي APR يبدأ من 16.57%.

التمويل على فترة 5 سنوات. صورة العروض:

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