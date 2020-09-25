تعرف على سعر ومواصفات أولى سيارات محمد رمضان في الإمارات

كتب: باسل الحلواني

"ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبسوط إن أول رخصة سيارة لي خارج مصر فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بلدي الثاني.. الحمد لله".. كان هذا نص ما نشره الفنان محمد رمضان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مرفقاً به صوراً لسيارته الفارهة الجديدة بـ"دبي"، ورخصة التسيير الخاصة بها، وهو المنشور الذي لاقى تداولاً واسعاً على مواقع التواصل، وحاز على إعجاب قطاع كبير من رواد "السوشيال ميديا".

وتمكن "رمضان"، من استخراج رخصة سيارته الجديدة بـ"دبي"، بعد حصوله على التأشيرة الذهبية لدخول الإمارات العربية المتحدة من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مطلع الشهر الجاري.



ويبلغ سعر سيارة رمضان الجديدة في دبي "مرسيدس g65"، التي نشر صورتها على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، نحو 365 ألف دولار، أي ما يعادل 5 ملايين و792 ألف جنيه مصري.

وزودت سيارة "رمضان"، بمحرك V12 سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزودوج بقوة 612 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية وسرعتها القصوى 230 كم/س، وينقل حركة المحرك للمحاور الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك من نوع جي ترونيك بـ7 سرعات.

كذلك تعد مرسيدس G65، أول سيارة من الفئة G يتم تزويدها بمحرك AMG 6.0 لتر والذي يتميز

بشاحن توربيني جديد ووحدة للتحكم في طاقة المحرك ما يمنح تشغيل أكثر سلاسة ويقلل من هدر الوقود.



تمتلك مرسيدس بنز G65 AMG باقة متكاملة من أنظمة التحكم والأمان والسلامة تجعل منها قطعة فريدة بين السيارات المخصصة للسير بالطرق الوعرة.

تقف السيارة التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الفاخرة ذات الحجم المتوسط رباعية الدفع على إطارات ذات تصميم رياضي بمقاس 21 بوصة، بالإضافة إلى تصميم ضخم للعتبات الجانبية.

بالرغم من انتمائها إلى خط إنتاج AMG الرياضي إلى أن مقصورتها الداخلية فارهة إلى حد بعيد، إذ تمتلك تطريزات خاصة وتفاصيل مصنوعة يدويًا بحرفية، كما تنتشر علامة AMG في أرجاء المقصورة للتأكيد على الطابع الرياضي.

السيارة مزودة أيضًا بأبواب مضيئة من الداخل مع فرش جلدي فاخر تكتسي به أنحاء المقصورة وصولًا للوحة القيادة، بالإضافة إلى عجلة قيادة AMG الرياضية.