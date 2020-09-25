جنرال موتورز تكشف عن تصاميم سيارات بيك أب مستقبلية

الخليج ٣٦٥ نت – قام استوديو تصميم جنرال موتورز بتصميم عدة سيارات بيك أب مستقبلية مثيرة للاهتمام ومختلفة تماماً عن أي بيك أب حالية. واحدة من التصاميم تتخيل جمس سييرا 3500 دينالي في المستقبل بشبك أمامي عملاق للغاية وتصميم مهيب ومصابيح أمامية LED مدمجة في الشبك. التصميم التاني لبيك أب أخرى من جمس بتوجه مستقبلي صريح وشكل عنفواني كذلك. Advertisements وأخيراً ننتهي عند بيك أب تخيلية مثيرة للاهتمام لكاديلاك بمحرك كهربائي كما هو واضح من الشبك الأمامي المغلق.. مع ملاحظة أن كل هذه هي مجرد تصاميم نظرية من جي إم وليس من المتوقع تطوير موديلات مبنية عليها قريباً.

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